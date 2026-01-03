O motorista de um utilitário perdeu a direção em uma curva e tombou o veículo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no começo da manhã deste sábado (3). A estrada precisou ser interditada durante o atendimento à ocorrência. O acidente aconteceu no km 32,679, em Paraibuna, por volta de 6h40.

Carregado com chás e suplementos naturais, o veículo trafegava na rodovia sentido sul quando o motorista perdeu o controle da direção no ponto de curva, vindo a sofrer o tombamento, parando sobre as faixas 1 e 2 de rolamento.