OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE EM RODOVIA

Motorista perde a direção em curva e tomba utilitário na Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Artesp
Veículo utilitário tombou na Rodovia dos Tamoios
Veículo utilitário tombou na Rodovia dos Tamoios

O motorista de um utilitário perdeu a direção em uma curva e tombou o veículo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no começo da manhã deste sábado (3). A estrada precisou ser interditada durante o atendimento à ocorrência. O acidente aconteceu no km 32,679, em Paraibuna, por volta de 6h40.

Carregado com chás e suplementos naturais, o veículo trafegava na rodovia sentido sul quando o motorista perdeu o controle da direção no ponto de curva, vindo a sofrer o tombamento, parando sobre as faixas 1 e 2 de rolamento.

De acordo com registro da Artesp, o motorista queixou-se de dores em membro superior, porém, negou atendimento e assinou termo de recusa.

Todas as faixas da rodovia e o acostamento foram interditados para o atendimento à ocorrência. O bloqueio ocorreu de 6h42 até 8h22, segundo a Artesp. O tráfego é lento no local na manhã deste sábado.

