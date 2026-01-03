O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por equipes da Delta Force, uma unidade de elite do exército dos Estados Unidos especializada em contraterrorismo e resgate de reféns, de acordo com a emissora americana CBS News, que cita como fonte um oficial do exército dos EUA.

A captura de Maduro também foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que falou sobre o assunto em postagem numa rede social.