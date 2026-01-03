O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por equipes da Delta Force, uma unidade de elite do exército dos Estados Unidos especializada em contraterrorismo e resgate de reféns, de acordo com a emissora americana CBS News, que cita como fonte um oficial do exército dos EUA.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A captura de Maduro também foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que falou sobre o assunto em postagem numa rede social.
“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos EUA. Mais detalhes em breve”, disse Donaldo Trump, via Truth Social.
Na madrugada deste sábado (3), explosões foram ouvidas em Caracas, acompanhadas por aeronaves que sobrevoavam a capital venezuelana em baixa altitude.
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou em pronunciamento na TV estatal que o governo não possui informações sobre o paradeiro de Maduro e sua esposa, exigindo uma prova de vida imediata.
Trump disse que Maduro e Cilia Flores foram retirados do país por via aérea. Ele ressaltou que a ação foi realizada em conjunto com forças de segurança americanas, mas não revelou o destino do casal. Uma coletiva de imprensa para detalhar a operação está marcada para as 13h (horário de Brasília).
Segundo um senador republicano que afirma ter conversado com o secretário de Estado, Marco Rubio, Maduro foi preso para ser julgado nos EUA.
“Ele me informou que Nicolás Maduro foi preso por funcionários dos EUA para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos, e que a ação cinética que vimos esta noite foi implantada para proteger e defender aqueles que executam o mandado de prisão”, postou o senador de Utah Mike Lee no X na manhã deste sábado (3).
“Esta ação provavelmente se enquadra na autoridade inerente do presidente, nos termos do Artigo II da Constituição, para proteger o pessoal dos EUA de um ataque real ou iminente”, acrescentou Lee.
No início da manhã deste sábado, Lee havia levantado preocupações sobre o ataque, escrevendo no X: “Estou ansioso para saber o que, se houver, pode justificar constitucionalmente esta ação na ausência de uma declaração de guerra ou autorização para o uso da força militar”.
* Com informações da CNN Brasil