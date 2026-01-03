O cenário internacional entra em tensão máxima neste sábado (3). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu a autoria de uma operação militar de “larga escala” na Venezuela e afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados e retirados do país por via aérea.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos EUA. Mais detalhes em breve”, disse Donaldo Trump, via Truth Social.