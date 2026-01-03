03 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PERIGO

Incêndio atinge quiosque na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Quiosque na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba, é atingido por incêndio
Quiosque na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba, é atingido por incêndio

Um quiosque na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba, foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (3), por volta das 0h30, mobilizando o Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegar ao local, a guarnição constatou tratar-se de um incêndio ocasionado por uma fritadeira.

De forma rápida e segura, os bombeiros entraram no estabelecimento e realizaram a extinção das chamas por meio do método de abafamento, técnica adequada para esse tipo de ocorrência, evitando a propagação do fogo e danos maiores ao local.

O proprietário já havia tentado a extinção com a utilização de extintores de pó químico.

Após a extinção do incêndio, a fritadeira foi retirada do interior do comércio e posicionada na área externa.

Em seguida, foi realizada a abertura das portas para a exaustão da fumaça acumulada no ambiente. O proprietário recebeu orientações de segurança, e o local foi deixado em condições seguras.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários