Um quiosque na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba, foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (3), por volta das 0h30, mobilizando o Corpo de Bombeiros.
Ao chegar ao local, a guarnição constatou tratar-se de um incêndio ocasionado por uma fritadeira.
De forma rápida e segura, os bombeiros entraram no estabelecimento e realizaram a extinção das chamas por meio do método de abafamento, técnica adequada para esse tipo de ocorrência, evitando a propagação do fogo e danos maiores ao local.
O proprietário já havia tentado a extinção com a utilização de extintores de pó químico.
Após a extinção do incêndio, a fritadeira foi retirada do interior do comércio e posicionada na área externa.
Em seguida, foi realizada a abertura das portas para a exaustão da fumaça acumulada no ambiente. O proprietário recebeu orientações de segurança, e o local foi deixado em condições seguras.