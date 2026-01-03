Um quiosque na Praia da Cocanha, em Caraguatatuba, foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (3), por volta das 0h30, mobilizando o Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegar ao local, a guarnição constatou tratar-se de um incêndio ocasionado por uma fritadeira.