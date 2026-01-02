02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Ex-namorado: quem é o homem que matou Eva Sophia, 16 anos, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Quem matou a jovem Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos?

Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça e é apontado como o autor do feminicídio que chocou São José dos Campos. A adolescente, que era sua ex-namorada, morreu esfaqueada em via pública na zona sul da cidade.

O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Eva Sophia foi morta a golpes de faca na tarde de quinta-feira (1º), no Jardim República, região sul da cidade. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Alisson permanecerá preso durante o andamento das investigações. A defesa do suspeito não foi localizada até a publicação desta reportagem. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Crime teria sido premeditado, diz família

Familiares de Eva afirmam que o crime foi premeditado. De acordo com os relatos, Alisson esteve na casa da adolescente pouco antes do ataque. Ao saber que Eva iria até a casa de uma tia para comer, o suspeito teria se despedido da família e ficado aguardando a jovem nas proximidades de um ponto de ônibus.

Ainda segundo a família, a mãe de Eva pediu para que a filha esperasse, pois todos iriam juntos. A adolescente, no entanto, decidiu sair antes.

Ataque foi registrado por câmeras

No trajeto, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Eva Sophia é atacada com golpes de faca. Ela não resistiu aos ferimentos. O Samu foi acionado, mas a morte foi constatada no local.

Após fugir da cena do crime, Alisson se apresentou à DDM na noite do mesmo dia, alegando medo de sofrer represálias, conforme consta no boletim de ocorrência.

Investigação segue como feminicídio

A Polícia Civil confirmou que Alisson manteve relacionamento amoroso com a vítima, embora familiares afirmem que o casal não estava mais junto. A autoridade policial pediu a prisão preventiva, acatada pela Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários