Quem matou a jovem Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos?
Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça e é apontado como o autor do feminicídio que chocou São José dos Campos. A adolescente, que era sua ex-namorada, morreu esfaqueada em via pública na zona sul da cidade.
O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Eva Sophia foi morta a golpes de faca na tarde de quinta-feira (1º), no Jardim República, região sul da cidade. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Alisson permanecerá preso durante o andamento das investigações. A defesa do suspeito não foi localizada até a publicação desta reportagem. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.
Crime teria sido premeditado, diz família
Familiares de Eva afirmam que o crime foi premeditado. De acordo com os relatos, Alisson esteve na casa da adolescente pouco antes do ataque. Ao saber que Eva iria até a casa de uma tia para comer, o suspeito teria se despedido da família e ficado aguardando a jovem nas proximidades de um ponto de ônibus.
Ainda segundo a família, a mãe de Eva pediu para que a filha esperasse, pois todos iriam juntos. A adolescente, no entanto, decidiu sair antes.
Ataque foi registrado por câmeras
No trajeto, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Eva Sophia é atacada com golpes de faca. Ela não resistiu aos ferimentos. O Samu foi acionado, mas a morte foi constatada no local.
Após fugir da cena do crime, Alisson se apresentou à DDM na noite do mesmo dia, alegando medo de sofrer represálias, conforme consta no boletim de ocorrência.
Investigação segue como feminicídio
A Polícia Civil confirmou que Alisson manteve relacionamento amoroso com a vítima, embora familiares afirmem que o casal não estava mais junto. A autoridade policial pediu a prisão preventiva, acatada pela Justiça.