Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça e é apontado como o autor do feminicídio que chocou São José dos Campos . A adolescente, que era sua ex-namorada, morreu esfaqueada em via pública na zona sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Eva Sophia foi morta a golpes de faca na tarde de quinta-feira (1º), no Jardim República, região sul da cidade. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Alisson permanecerá preso durante o andamento das investigações. A defesa do suspeito não foi localizada até a publicação desta reportagem. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Crime teria sido premeditado, diz família

Familiares de Eva afirmam que o crime foi premeditado. De acordo com os relatos, Alisson esteve na casa da adolescente pouco antes do ataque. Ao saber que Eva iria até a casa de uma tia para comer, o suspeito teria se despedido da família e ficado aguardando a jovem nas proximidades de um ponto de ônibus.