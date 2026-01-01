A adolescente morta pelo ex-namorado em São José dos Campos foi identificada como Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos.

A Polícia Civil registrou o caso, ocorrido nesta quinta-feira (1º), como feminicídio.

O autor do crime se entregou à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher durante a noite. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva dele.