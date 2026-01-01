02 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Eva foi morta a facadas pelo ex-namorado em SJC; cena foi gravada

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
A adolescente morta pelo ex-namorado em São José dos Campos foi identificada como Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos.

A Polícia Civil registrou o caso, ocorrido nesta quinta-feira (1º), como feminicídio.

O autor do crime se entregou à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher durante a noite. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva dele.

Segundo a apuração, há imagens de câmera de segurança que registram o momento do assassinato.

A Polícia Civil apontou como autor do crime Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, descrito no registro como pessoa com quem a vítima teve um relacionamento amoroso.

O boletim relata que a Polícia Civil, após diligências iniciais e coleta de material no local, representou ao Judiciário pela prisão preventiva do investigado, citando risco à ordem pública e gravidade do caso. A solicitação será analisada pela Justiça. A arma do crime, a faca com sangue foi apreendida pela polícia.

Ainda não há informações a respeito do velório e sepultamento de Eva Sophia. O corpo dela foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde vai passar por exames de praxe e só depois será liberado para o funeral.

