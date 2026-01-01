01 de janeiro de 2026
CRIME NA ZONA SUL

AGORA: Ex-namorado que matou adolescente em SJC se entrega à DDM

Por Da redação | São José dos Campos
O homem que matou a ex-namorada, uma adolescente de 16 anos, em São José dos Campos se apresentou à polícia na noite desta quinta-feira (1º).

O homem se apresentou à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). As informações são preliminares e foram confirmadas a OVALE pela Polícia Militar, que estava “caçando” o acusado.

A adolescente de 16 anos foi morta a facadas pelo namorado na tarde desta quinta-feira (1º), no Jardim República, na zona leste de São José.

O corpo da jovem foi deixado na calçada da avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota.

Ela foi morta com três facadas.


*Matéria em atualização

