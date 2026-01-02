Um jovem de 24 anos morreu após um desabamento durante a demolição de galpão em Pindamonhangaba. O caso aconteceu por volta de 11h43 desta sexta-feira (2), pela avenida Félix Galvão Cruz Simões, no bairro Feital, mobilizando atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia estiveram no apoio do socorro.
As primeiras informações indicam que parte da estrutura cedeu durante os trabalhos de demolição do galpão desativado, atingindo o trabalhador Estêvão da Silva Alves Rodrigues. A dinâmica completa do desabamento e as condições do serviço serão detalhadas após a apuração técnica.
Casos envolvendo demolição de galpão em Pinda e acidentes em obras costumam depender de laudos para esclarecer o que provocou o colapso, como falhas estruturais, procedimentos de demolição, isolamento da área e uso de equipamentos de proteção. A ocorrência deve seguir para investigação, com análise de documentos e depoimentos.