MORTE EM OBRA

Jovem de 24 anos morre em desabamento durante demolição no Vale

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale 360 News
Vítima foi identificada como Estêvão da Silva Alves Rodrigue
Vítima foi identificada como Estêvão da Silva Alves Rodrigue

Um jovem de 24 anos morreu após um desabamento durante a demolição de galpão em Pindamonhangaba. O caso aconteceu por volta de 11h43 desta sexta-feira (2), pela avenida Félix Galvão Cruz Simões, no bairro Feital, mobilizando atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia estiveram no apoio do socorro.

As primeiras informações indicam que parte da estrutura cedeu durante os trabalhos de demolição do galpão desativado, atingindo o trabalhador Estêvão da Silva Alves Rodrigues. A dinâmica completa do desabamento e as condições do serviço serão detalhadas após a apuração técnica.

Casos envolvendo demolição de galpão em Pinda e acidentes em obras costumam depender de laudos para esclarecer o que provocou o colapso, como falhas estruturais, procedimentos de demolição, isolamento da área e uso de equipamentos de proteção. A ocorrência deve seguir para investigação, com análise de documentos e depoimentos.

