Um jovem de 24 anos morreu após um desabamento durante a demolição de galpão em Pindamonhangaba. O caso aconteceu por volta de 11h43 desta sexta-feira (2), pela avenida Félix Galvão Cruz Simões, no bairro Feital, mobilizando atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia estiveram no apoio do socorro.