Um homem beneficiado pela saidinha de Natal foi preso em flagrante após furtos em um hotel de luxo de Campos do Jordão. Ele também é acusado de agredir, com arma branca, um segurança do estabelecimento, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado na quarta-feira (1º) e o suspeito ficou à disposição da Justiça.
De acordo com o boletim, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de furto em andamento e encontraram o suspeito, de 24 anos, já detido por funcionários do hotel, no momento em que ele estava com um equipamento, uma roçadeira, subtraído do local.
O registro descreve que, horas antes, o mesmo homem teria tentado furtar garrafas de vinho e, ao ser confrontado pelo segurança, houve ameaça e agressão, com ferimento no braço do vigilante. O suspeito não apresentou versão no interrogatório policial, exercendo o direito ao silêncio.
Em consulta aos sistemas, a equipe constatou que o preso estava em saída temporária iniciada em 23 de dezembro, período associado à saidinha de Natal. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante e o indiciamento, além de representação por prisão preventiva, conforme consta no documento.