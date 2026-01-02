Um homem beneficiado pela saidinha de Natal foi preso em flagrante após furtos em um hotel de luxo de Campos do Jordão. Ele também é acusado de agredir, com arma branca, um segurança do estabelecimento, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado na quarta-feira (1º) e o suspeito ficou à disposição da Justiça.

De acordo com o boletim, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de furto em andamento e encontraram o suspeito, de 24 anos, já detido por funcionários do hotel, no momento em que ele estava com um equipamento, uma roçadeira, subtraído do local.