CAMPOS DO JORDÃO

Preso em 'saidinha' furta e esfaqueia segurança em hotel de luxo

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Caso aconteceu em Campos do Jordão
Um homem beneficiado pela saidinha de Natal foi preso em flagrante após furtos em um hotel de luxo de Campos do Jordão. Ele também é acusado de agredir, com arma branca, um segurança do estabelecimento, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado na quarta-feira (1º) e o suspeito ficou à disposição da Justiça.

De acordo com o boletim, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de furto em andamento e encontraram o suspeito, de 24 anos, já detido por funcionários do hotel, no momento em que ele estava com um equipamento, uma roçadeira, subtraído do local.

O registro descreve que, horas antes, o mesmo homem teria tentado furtar garrafas de vinho e, ao ser confrontado pelo segurança, houve ameaça e agressão, com ferimento no braço do vigilante. O suspeito não apresentou versão no interrogatório policial, exercendo o direito ao silêncio.

Em consulta aos sistemas, a equipe constatou que o preso estava em saída temporária iniciada em 23 de dezembro, período associado à saidinha de Natal. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante e o indiciamento, além de representação por prisão preventiva, conforme consta no documento.

