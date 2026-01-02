A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga emitiu um decreto, na última terça-feira (30), proibindo a execução de música ao vivo nos ambientes externos dos comércios da cidade, incluindo bares, restaurantes, adegas e similares. A medida passou a valer a partir de 1º de janeiro.

A norma permite a execução de música ao vivo nos ambientes internos dos estabelecimentos, com o comércio tendo que prover isolamento acústico dos ambientes, sob a possibilidade de multas e até cassação do alvará de funcionamento.