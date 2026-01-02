Um incêndio atingiu um apartamento no sexto andar de um edifício residencial no Centro de São José dos Campos, no início da tarde desta sexta-feira (2). A ocorrência foi registrada por volta das 13h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros imóveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações apuradas, o incêndio teve início em um sofá-cama localizado na sala do apartamento. A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito em um carregador de celular que estava conectado próximo ao móvel.