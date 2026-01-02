Um incêndio atingiu um apartamento no sexto andar de um edifício residencial no Centro de São José dos Campos, no início da tarde desta sexta-feira (2). A ocorrência foi registrada por volta das 13h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros imóveis.
De acordo com as informações apuradas, o incêndio teve início em um sofá-cama localizado na sala do apartamento. A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito em um carregador de celular que estava conectado próximo ao móvel.
No momento do incêndio, o proprietário do imóvel não se encontrava no local. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
Durante a ação, os bombeiros realizaram o resgate de dois cães de pequeno porte (foto abaixo), que estavam dentro do apartamento. Os animais foram retirados em segurança e não apresentaram ferimentos.
Após a extinção das chamas, as equipes fizeram o trabalho de ventilação do ambiente e eliminação de riscos, deixando o local em condições seguras. O incêndio não causou danos estruturais ao prédio, nem houve necessidade de evacuação dos demais moradores.
O Corpo de Bombeiros reforçou o alerta para os riscos relacionados ao uso inadequado de equipamentos elétricos, especialmente carregadores de celulares, que devem ser utilizados com atenção e, sempre que possível, desconectados da tomada quando não estiverem em uso.