Um homem em situação de rua foi esfaqueado nas costas e socorrido na região central de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada após relato de desentendimento entre pessoas em situação de rua e encontrou a vítima caída em via pública. O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob apuração.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais localizaram o homem em situação de rua na travessa Cândido Portinari, na região da Vila Santa Helena, área central de São José dos Campos. Ele apresentava ferimento causado por arma branca na região das costas.
Segundo o registro, a vítima, de 33 anos, estava consciente no momento da abordagem, porém apresentava sinais de embriaguez e fornecia informações desconexas. Ele afirmou não conhecer o autor e não conseguiu apresentar detalhes que ajudassem na identificação do agressor.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas não encontrou o suspeito e nem a arma usada no ataque. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para os procedimentos periciais previstos no caso.
Por conta da gravidade do ferimento, a unidade de resgate foi acionada e encaminhou o homem em situação de rua ao Hospital da Vila Industrial, onde ele permaneceu internado até o momento do registro policial.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial como lesão corporal e pode mudar dependendo das investigações e da evolução do estado de saúde da vítima.