Um homem em situação de rua foi esfaqueado nas costas e socorrido na região central de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada após relato de desentendimento entre pessoas em situação de rua e encontrou a vítima caída em via pública. O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob apuração.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais localizaram o homem em situação de rua na travessa Cândido Portinari, na região da Vila Santa Helena, área central de São José dos Campos. Ele apresentava ferimento causado por arma branca na região das costas.