ACIDENTE

URGENTE: Viatura da PM capota após acidente em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Viatura da PM capotou em São José
Viatura da PM capotou em São José

Uma viatura da Polícia Militar capotou em São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (2), após envolver-se em um acidente com um carro. O acidente aconteceu nas proximidades da Via Norte.

Segundo relato de pessoas no local, a viatura da PM vinha no sentido da Via Norte quando um carro branco colidiu no veículo, por volta das 15h30 desta sexta.

O caso aconteceu no entroncamento da avenida Sebastião Gualberto com a Via Norte, próximo à Vila São Paulo, na zona norte da cidade.

Ainda não há informações sobre feridos. Viaturas da Polícia Militar foram deslocadas para o local, além do Corpo de Bombeiros.

* Matéria em atualização

