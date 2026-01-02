Uma viatura da Polícia Militar capotou em São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (2), após envolver-se em um acidente com um carro. O acidente aconteceu nas proximidades da Via Norte.

Segundo relato de pessoas no local, a viatura da PM vinha no sentido da Via Norte quando um carro branco colidiu no veículo, por volta das 15h30 desta sexta.