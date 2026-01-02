Alisson Silas Matos Justiniano, 25 anos, teve a prisão mantida pela Justiça por suspeita de ter assassinado a ex-namorada Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos, que foi morta com golpes de faca, em São José dos Campos. A decisão do juiz ocorreu durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (2).
Eva Sophia foi assassinada na tarde de quinta-feira (1º), na zona sul de São José. O caso é investigado como feminicídio pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Alisson passou por audiência com um juiz na manhã desta sexta-feira. O magistrado manteve a prisão do suspeito e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alisson vai permanecer preso ao longo da investigação do caso. A defesa do suspeito não foi localizada. Caso se pronuncie, a matéria será atualizada.
Segundo a família de Eva, o assassinato foi premeditado. Alisson esteve na casa de Eva pouco antes do crime, ocorrido no Jardim República, na zona sul da cidade.
Como foi o crime
De acordo com familiares, ao saber que Eva iria até a casa da tia para comer algo, Alisson teria se despedido de todos na residência da jovem e, em seguida, teria ficado aguardando a adolescente nas proximidades do ponto de ônibus.
A mãe de Eva, ainda segundo o relato da família, teria pedido para a filha esperar, porque todos iriam juntos. A adolescente, porém, teria insistido que estava com muita fome e decidiu sair antes.
No caminho, como mostra vídeo de câmera de segurança, Eva foi atacada com golpes de faca e não resistiu. O atendimento do Samu foi acionado, e a morte foi constatada no local. Após fugir do local do crime, Alisson se entregou à noite na DDM.
Segundo o boletim de ocorrência, Alisson compareceu à delegacia alegando medo de sofrer represálias após o crime, registrado como feminicídio.
O registro aponta que ele manteve relacionamento amoroso com a vítima, mas familiares afirmam que eles não estavam mais juntos.