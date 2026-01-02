Alisson Silas Matos Justiniano, 25 anos, teve a prisão mantida pela Justiça por suspeita de ter assassinado a ex-namorada Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos, que foi morta com golpes de faca, em São José dos Campos. A decisão do juiz ocorreu durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (2).

Eva Sophia foi assassinada na tarde de quinta-feira (1º), na zona sul de São José. O caso é investigado como feminicídio pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).