Morreu nesta sexta-feira (2), aos 85 anos, a historiadora, professora, pesquisadora e artista Luiza Irene Gozzo Galvão, de São José dos Campos. A causa da morte não foi informada. Ela deixa filho, netos e bisnetos.
O corpo de Luiza Irene está sendo velado no Horto São Dimas, no Jardim Ismênia, na região leste de São José dos Campos, nesta sexta-feira. O enterro está marcado para 16h30, no Cemitério Horto São Dimas.
Luiza Irene foi historiadora, professora, pesquisadora e artista, com vários trabalhos reconhecidos na região. Entre outros trabalhos, ela é autora da tese de mestrado “Da Cultura Rural à Fundação Cultural”, na Univap (Universidade do Vale do Paraíba), em 2004. Trata-se de um estudo sobre cultura e políticas culturais em São José dos Campos durante o século 20. Luiza Irene foi professora da Univap.
O acervo das pesquisas de Luiza Irene integra centros de documentação importantes, como o Arquivo Público Municipal de São José dos Campos e bibliotecas acadêmicas da região.
“Fez da vida um ateliê aberto. Tudo o que tocou ganhou gesto, cor e sentido. Segue viva no que permanece em movimento. Foi mãe, avó, bisavó, amiga, artista, professora e companheira. Sua ausência não é silêncio, é cor espalhada”, diz texto sobre Luiza Irene.