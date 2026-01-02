Morreu nesta sexta-feira (2), aos 85 anos, a historiadora, professora, pesquisadora e artista Luiza Irene Gozzo Galvão, de São José dos Campos. A causa da morte não foi informada. Ela deixa filho, netos e bisnetos.

O corpo de Luiza Irene está sendo velado no Horto São Dimas, no Jardim Ismênia, na região leste de São José dos Campos, nesta sexta-feira. O enterro está marcado para 16h30, no Cemitério Horto São Dimas.