O ex-namorado da adolescente Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos, se entregou à Polícia Civil após o assassinato da jovem a facadas em São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, compareceu à delegacia alegando medo de sofrer represálias após o crime, registrado como feminicídio.
O assassinato ocorreu no começo da noite de quinta-feira (1º), na avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota, no Jardim República. Eva foi atacada em via pública e morreu no local. O Samu chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada ainda na cena do crime.
Câmeras flagraram o ataque
De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Eva caminhava ao lado do autor. Em seguida, o homem saca uma faca e desfere diversos golpes, atingindo principalmente a região do tórax. Após o ataque, ele foge. VEJA AQUI O VÍDEO
A perícia técnica foi acionada e uma faca com vestígios de sangue foi apreendida no local. O material foi encaminhado para análise do Instituto de Criminalística.
Entrega e prisão em flagrante
Enquanto equipes policiais realizavam diligências para localizar o suspeito, Alisson se apresentou na delegacia no fim da noite. A autoridade policial entendeu que não houve apresentação espontânea, já que o autor fugiu após o crime e se entregou apenas diante do risco de ser encontrado ou sofrer represálias.
Diante das provas reunidas (depoimentos, imagens e laudos preliminares), o delegado lavrou auto de prisão em flagrante por feminicídio majorado e também representou pela prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Relato da família e contexto do crime
Familiares de Eva afirmam que o crime foi premeditado. Segundo o relato, a adolescente havia acabado de voltar da praia, onde passou a virada do ano, quando o ex-namorado esteve na casa dela, na zona leste da cidade. Não houve discussão no imóvel.
Eva saiu sozinha dizendo que iria até a casa de uma tia para comer algo. No trajeto, teria sido aguardada pelo agressor nas proximidades de um ponto de ônibus, onde acabou atacada.
O que diz a polícia
A Polícia Civil confirmou que o investigado manteve relacionamento amoroso com a vítima, caracterizando o crime como violência no contexto de relação íntima de afeto. O caso é apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Segundo a família, o velório e o sepultamento de Eva Sophia devem ocorrer em Diadema, na Grande São Paulo. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime.