O ex-namorado da adolescente Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos, se entregou à Polícia Civil após o assassinato da jovem a facadas em São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, compareceu à delegacia alegando medo de sofrer represálias após o crime, registrado como feminicídio.

