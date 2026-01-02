02 de janeiro de 2026
ASTRONOMIA

Chuvas de meteoros poderão ser vistas do Brasil em 2026

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Eduardo Santiago/Projeto Exoss
Chuva de asteroides Geminidas em São Francisco de Paula (RS), em dezembro de 2025.
Em 2026, a baixa luminosidade da Lua favorecerá a observação de chuvas de meteoros no Brasil.

Embora os eventos mais intensos no Hemisfério Sul estejam concentrados no final do ano, o calendário astronômico já prevê fenômenos importantes durante o primeiro semestre.

As principais chuvas de 2026

Confira o calendário das principais chuvas de meteoros de 2026 em ordem cronológica, com destaque para as janelas de observação no Brasil:

  • Alpha Centaurids (8/2): Radiante e visível quase a noite toda em grande parte do país por estar próximo à estrela Alpha Centauri.
  • Líridas (22/4): Primeira grande chuva do ano, com madrugada escura que favorece a visão de meteoros longos e brilhantes no horizonte norte.
  • Eta Aquarids (6/5): Evento importante para o Hemisfério Sul, mas que enfrentará o desafio do luar intenso próximo à Lua Cheia em 2026.
  • Eta Eridanids (7/8): Recomendada para observadores do Sul, especialmente após a meia-noite.
  • Orionidas (21/10): Meteoros originados do Cometa Halley com condições favoráveis, pois a Lua se põe antes da madrugada.
  • Complexo das Tauridas (05/11 e 12/11): Oferece um "corredor escuro" ideal devido à Lua Nova em 9 de novembro, facilitando o registro de meteoros lentos e bolas de fogo (bólidos).
  • Geminidas (14/12): O maior show do ano, com previsão de 150 meteoros por hora e ápice às 2h da manhã sob céu escuro.

Privilégio do Hemisfério Sul

Observadores brasileiros terão papel fundamental na coleta de dados para a IMO (Organização Mundial de Meteoros), especialmente em chuvas exclusivas do sul, como as Alpha Centaurids (8/2) e as Eta Eridanids (7/8), esta última ainda pouco estudada. Isso por conta da visualização que será facilitada pela luminosidade da região e que não acontecerá em outras localidades.

"Bolas de Fogo" em novembro

Em novembro, o Complexo das Tauridas promete um espetáculo visual com meteoros lentos e muito brilhantes.

A ocorrência da Lua Nova em 9 de novembro criará um "corredor escuro" ideal entre os picos dos dias 05 e 12, facilitando o registro fotográfico de bólidos (bolas de fogo).

