Em 2026, a baixa luminosidade da Lua favorecerá a observação de chuvas de meteoros no Brasil.

Embora os eventos mais intensos no Hemisfério Sul estejam concentrados no final do ano, o calendário astronômico já prevê fenômenos importantes durante o primeiro semestre.

As principais chuvas de 2026