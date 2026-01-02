02 de janeiro de 2026
INCIDENTE

Motor superaquece e 47 passageiros são removidos de ônibus

Por Luyse Camargo | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Ônibus partiu de Caraguatatuba
Um incidente envolvendo um ônibus da empresa Pássaro Marrom causou mobilização na rodovia SPI 065/099 na manhã desta sexta-feira (2).

O veículo, que transportava 47 pessoas, apresentou um superaquecimento no motor no KM 8.270, em trecho de pista dupla no sentido norte, e foi necessário bloqueio do acostamento para que os passageiros saíssem.

A ocorrência teve início às 11h01. O ônibus, um modelo M Benz/Marcopolo, havia partido de Caraguatatuba com destino a São José dos Campos.

Operação de transbordo

Devido ao problema mecânico, foi necessário realizar o transbordo de todos os ocupantes para outro veículo. A operação ocorreu de forma rápida, com início do transbordo às 12h33 e término às 12h46.

Todas as 47 pessoas, incluindo o condutor e os passageiros, saíram ilesas do incidente.

A concessionária Tamoios, responsável pelo trecho, registrou o bloqueio do acostamento para o atendimento da ocorrência.

Até a última atualização do boletim, às 12h59, a ocorrência ainda constava como não finalizada, somando pouco mais de duas horas de duração, mas sem registros de lentidão severa no tráfego local.

