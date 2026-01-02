Um incidente envolvendo um ônibus da empresa Pássaro Marrom causou mobilização na rodovia SPI 065/099 na manhã desta sexta-feira (2).

O veículo, que transportava 47 pessoas, apresentou um superaquecimento no motor no KM 8.270, em trecho de pista dupla no sentido norte, e foi necessário bloqueio do acostamento para que os passageiros saíssem.

