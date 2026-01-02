O Instituto Butantan obteve o registro oficial das marcas para os seus imunizantes contra dengue (Butantan-DV), chikungunya (Butantan-Chik) e influenza (Butantan-Flu) junto ao Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

A medida, publicada nesta sexta-feira (2), visa garantir a proteção da propriedade intelectual, reforçar a confiança da população na origem dos produtos e consolidar a identidade do Instituto nos cenários nacional e internacional.

Inovação e segurança