O Instituto Butantan obteve o registro oficial das marcas para os seus imunizantes contra dengue (Butantan-DV), chikungunya (Butantan-Chik) e influenza (Butantan-Flu) junto ao Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
A medida, publicada nesta sexta-feira (2), visa garantir a proteção da propriedade intelectual, reforçar a confiança da população na origem dos produtos e consolidar a identidade do Instituto nos cenários nacional e internacional.
Inovação e segurança
Esta é a primeira vez que o Butantan possui vacinas próprias com marcas registradas.
O processo foi iniciado em março de 2025.
De acordo com o coordenador de inovação do Instituto, Alexandre Luiz Neves Silva, o registro é fundamental para resguardar produtos que atendem à saúde pública, garantindo respaldo institucional contra cópias ou uso indevido.
Produtos
O registro das marcas ocorre em um momento de avanços regulatórios para o catálogo estratégico do Instituto:
- Butantan-DV (Dengue): Recentemente aprovada pela Anvisa para pessoas de 12 a 59 anos, destaca-se por ser a primeira vacina de dose única do mundo contra a doença.
- Butantan-Flu (Influenza): Já amplamente utilizada, responde pela distribuição anual de 80 milhões de doses na campanha nacional de vacinação.
- Butantan-Chik (Chikungunya): O imunizante encontra-se em fase final de processo regulatório junto aos órgãos competentes.
Com a concessão do Inpi, as vacinas passam a ter nomes, logotipos e identidades visuais protegidos, somando-se ao reconhecimento do próprio Instituto Butantan como uma marca confiável.