Um homem de 35 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (1º) no bairro Palmital, em Cachoeira Paulista. Identificado como José Renato, ele foi atingido por disparos de arma de fogo e, apesar de socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro da cidade.

Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar. José Renato foi encontrado ferido e já em estado grave, sendo encaminhado ao serviço de emergência pelos bombeiros. O óbito foi confirmado pela equipe médica pouco depois da chegada à unidade.