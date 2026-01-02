02 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Homicídio no Vale Histórico: homem de 35 anos é morto a tiros

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Vítima foi identificada como José Renato
Vítima foi identificada como José Renato

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (1º) no bairro Palmital, em Cachoeira Paulista. Identificado como José Renato, ele foi atingido por disparos de arma de fogo e, apesar de socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro da cidade.

Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar. José Renato foi encontrado ferido e já em estado grave, sendo encaminhado ao serviço de emergência pelos bombeiros. O óbito foi confirmado pela equipe médica pouco depois da chegada à unidade.

A Polícia Militar preservou o local para os trabalhos da perícia técnica. Agentes coletaram informações preliminares e isolaram a área para análise dos vestígios no local do crime.

A ocorrência foi registrada como homicídio doloso na Delegacia de Polícia Civil de Lorena, que passa a conduzir as investigações para identificar os autores e a motivação do crime. Até o momento, ninguém havia sido preso.

