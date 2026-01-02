Um homem de 35 anos morreu após ser baleado na tarde de quinta-feira (1º), em Cachoeira Paulista. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu.

A morte da vítima foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo: "O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Polícia de Lorena", informou a pasta, em nota.