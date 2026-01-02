Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam drogas e celulares na noite de ontem (1º), no bairro Águas de Canindú, zona norte de São José dos Campos.
A ação ocorreu durante patrulhamento na avenida Filadélfia, quando dois homens fugiram em direção a uma área de pasto de difícil acesso ao avistarem a equipe.
Na fuga, os suspeitos abandonaram uma sacola contendo 54 porções de maconha, 29 porções de crack e dois aparelhos celulares.
Apesar das buscas realizadas no local, os homens não foram localizados.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária para o registro da ocorrência.