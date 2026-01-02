02 de janeiro de 2026
ZONA NORTE

Drogas e celulares são apreendidos pela Rocam em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões Rocam
Apreensões Rocam

Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam drogas e celulares na noite de ontem (1º), no bairro Águas de Canindú, zona norte de São José dos Campos.

A ação ocorreu durante patrulhamento na avenida Filadélfia, quando dois homens fugiram em direção a uma área de pasto de difícil acesso ao avistarem a equipe.

Na fuga, os suspeitos abandonaram uma sacola contendo 54 porções de maconha, 29 porções de crack e dois aparelhos celulares.

Apesar das buscas realizadas no local, os homens não foram localizados.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária para o registro da ocorrência.

