Um homem de 52 anos morreu após ter sido atingido por um trem em Guaratinguetá, no final da noite de quarta-feira (31). Ele chegou a ser socorrido à UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de quinta-feira (1º).

A vítima foi identificada como Donizete de Carvalho Teixeira, 52 anos. A morte foi confirmada pelo filho. Segundo ele, o pai não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.