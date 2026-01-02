Um homem de 44 anos morreu após ser esfaqueado em Caraguatatuba. O crime teria sido motivado por uma briga baseada em uma "desavença pessoal", de acordo com o relato do próprio autor.

A vítima era funcionária de um quiosque na Praia das Palmeiras e foi esfaqueada em plena avenida Geraldo Nogueira da Silva.

