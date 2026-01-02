Um homem de 44 anos morreu após ser esfaqueado em Caraguatatuba. O crime teria sido motivado por uma briga baseada em uma "desavença pessoal", de acordo com o relato do próprio autor.
A vítima era funcionária de um quiosque na Praia das Palmeiras e foi esfaqueada em plena avenida Geraldo Nogueira da Silva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Populares acionaram o socorro, mas o homem não resistiu e veio a óbito no local.
A Polícia Militar encontrou o corpo do trabalhador na areia e, após buscas rápidas na região, localizou o principal suspeito, um homem de 38 anos, que ainda portava a faca utilizada no ataque.
Durante a abordagem, ele confessou o crime e alegou discordâncias antigas com o funcionário.
O homem foi preso em flagrante e a arma branca foi apreendida para análise técnica do Instituto de Criminalística.
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a investigação agora busca detalhar a natureza da desavença mencionada pelo autor para concluir o inquérito policial.