Homem sobrevive a violento ataque armado em Jacareí. A vítima, de 59 anos, foi alvo de tentativa de homicídio a tiros na rua Alaska, no Jardim Flórida, na noite dessa quinta-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele contou à polícia que se abrigou atrás de um veículo e não foi atingido, apesar de relatar entre “40 a 50 tiros” em sua direção.