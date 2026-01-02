Homem sobrevive a violento ataque armado em Jacareí. A vítima, de 59 anos, foi alvo de tentativa de homicídio a tiros na rua Alaska, no Jardim Flórida, na noite dessa quinta-feira (1º).
De acordo com o boletim de ocorrência, ele contou à polícia que se abrigou atrás de um veículo e não foi atingido, apesar de relatar entre “40 a 50 tiros” em sua direção.
De acordo com o registro, o homem disse que estava em frente à residência quando um carro preto parou na via. Ainda conforme o boletim, a vítima afirmou ter reconhecido os ocupantes por apelidos e relatou que, em seguida, ocorreram os disparos.
O boletim descreve que os disparos atingiram partes de um veículo que estava na garagem (para-brisa, laterais e vidros) e também outro automóvel estacionado na rua. A vítima afirmou que não sofreu ferimentos e que houve somente danos materiais no ataque.
Indagada sobre a motivação, a vítima disse à Polícia Civil que teria uma desavença antiga com um dos suspeitos, envolvendo um episódio anterior de agressão e conflitos após ofensas direcionadas à filha. O homem ainda relatou que este seria o terceiro atentado contra a vida dele.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e será investigada pela Polícia Civil. Informações que ajudem a identificar os envolvidos no caso da Rua Alaska podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia (181). Em emergência, ligue 190.