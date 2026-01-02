As cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte de São Paulo já se preparam para o Carnaval 2026, que ocorre oficialmente entre os dias 14 e 18 de fevereiro.
O período será marcado pelo retorno de desfiles históricos e por uma série de festivais de marchinhas que mobilizam compositores e foliões.
Festivais de Marchinhas e Concursos
Os concursos de marchinhas, tradição cultural da região, acontecem em São Luiz do Paraitinga, Caraguatatuba, Pindamonhangaba e Ubatuba.
Em São Luiz do Paraitinga, o 41º Festival "Nhô Frade" realiza as suas eliminatórias nos dias 17 e 24 de janeiro, com a grande final marcada para o dia 31 do mesmo mês.
Na mesma data, Caraguatatuba realiza a final do seu Festival de Marchinhas na Praça Dr. Cândido Motta, onde a composição vencedora será eleita a canção oficial dos blocos locais.
Em Pindamonhangaba, o 19º Festival de Marchinhas aceita inscrições até 18 de janeiro, com a finalíssima agendada para 8 de fevereiro na Praça 7 de Setembro.
Já em Ubatuba, o festival ocorre entre 11 e 13 de fevereiro na Praça da Matriz, selecionando 30 músicas inéditas para o público.
Desfiles no Vale do Paraíba
O grande destaque do Vale é o retorno dos desfiles oficiais em São José dos Campos após 13 anos.
As escolas de samba ocuparão a rua XV de Novembro, no centro da cidade.
Em Taubaté, o desfile na avenida do Povo está confirmado para o dia 15 de fevereiro, contando com agremiações como a Renascer da Vila São José e a Imperatriz do Morro.
Para garantir a segurança em São Luiz do Paraitinga, a concentração dos blocos foi transferida para o Mercado Municipal, visando controlar o fluxo de pessoas rumo à Praça da Matriz.
Festas no Litoral Norte
São Sebastião e Ilhabela mantêm atrações clássicas como o Carnamar e o Banho da Dorotéia.
Em Maresias, o setor privado já iniciou a venda de ingressos para eventos de música eletrônica entre 14 e 16 de fevereiro.
Em Caraguatatuba, o foco permanece no "Carnaval de Antigamente", resgatando a memória da folia de rua.
Expectativas
Ainda há a expectativa de anúncios de blocos tradicionais, shows gratuitos, bailes e festas privadas em todos os municípios. Eventos deverão ser anunciados nos próximos dias.
Segurança e Clima
As prefeituras preparam operações de segurança e a Defesa Civil reforça a atenção à previsão do tempo durante os primeiros meses do ano.
As programações podem sofrer ajustes pontuais em caso de alertas meteorológicos críticos.