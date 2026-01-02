Uma tentativa de homicídio por ciúmes aconteceu em uma casa na Rua dos Armadores, no Parque Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (31). A Polícia Civil apura tentativa de homicídio com possível motivação por ciúmes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada como crime tentado. A Polícia Militar informou que encontrou sinais de tiros no portão de entrada do imóvel na Rua dos Armadores, e a perícia foi acionada para o local.