Uma tentativa de homicídio por ciúmes aconteceu em uma casa na Rua dos Armadores, no Parque Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (31). A Polícia Civil apura tentativa de homicídio com possível motivação por ciúmes.
A ocorrência foi registrada como crime tentado. A Polícia Militar informou que encontrou sinais de tiros no portão de entrada do imóvel na Rua dos Armadores, e a perícia foi acionada para o local.
Segundo o registro policial, a equipe do Instituto de Criminalística fotografou a área e não localizou projéteis durante a vistoria na Rua dos Armadores. O caso segue para investigação, que deve ficar a cargo do Departamento de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).
Um vídeo anexado ao procedimento, de acordo com o boletim, mostra um veículo prata passando pela rua. O ocupante do banco do passageiro dianteiro aparece efetuando disparos em direção à casa, no momento em que um homem entrava no imóvel. Após os tiros, o mesmo carro teria retornado e passado novamente em alta velocidade pela via.
As informações preliminares relatadas no boletim de ocorrência indicam que o episódio pode ter sido motivado por um desentendimento ligado a relacionamento amoroso. Apontado no registro como vítima, o homem de 25 anos e a mulher, de 35 anos, mencionada no contexto, não estavam no local no momento dos disparos.
Até o fechamento do boletim, nem a possível vítima, nem a testemunha citada e nem o possível autor haviam sido localizados para prestar esclarecimentos sobre o caso no Parque Novo Horizonte.