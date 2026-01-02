02 de janeiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Por ciúmes, homem passa de carro atirando em casa de São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Maps
Disparos foram efetuados na Rua dos Armadores, no Parque Novo Horizonte
Disparos foram efetuados na Rua dos Armadores, no Parque Novo Horizonte

Uma tentativa de homicídio por ciúmes aconteceu em uma casa na Rua dos Armadores, no Parque Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (31). A Polícia Civil apura tentativa de homicídio com possível motivação por ciúmes.

A ocorrência foi registrada como crime tentado. A Polícia Militar informou que encontrou sinais de tiros no portão de entrada do imóvel na Rua dos Armadores, e a perícia foi acionada para o local.

Segundo o registro policial, a equipe do Instituto de Criminalística fotografou a área e não localizou projéteis durante a vistoria na Rua dos Armadores. O caso segue para investigação, que deve ficar a cargo do Departamento de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Um vídeo anexado ao procedimento, de acordo com o boletim, mostra um veículo prata passando pela rua. O ocupante do banco do passageiro dianteiro aparece efetuando disparos em direção à casa, no momento em que um homem entrava no imóvel. Após os tiros, o mesmo carro teria retornado e passado novamente em alta velocidade pela via.

As informações preliminares relatadas no boletim de ocorrência indicam que o episódio pode ter sido motivado por um desentendimento ligado a relacionamento amoroso. Apontado no registro como vítima, o homem de 25 anos e a mulher, de 35 anos, mencionada no contexto, não estavam no local no momento dos disparos.

Até o fechamento do boletim, nem a possível vítima, nem a testemunha citada e nem o possível autor haviam sido localizados para prestar esclarecimentos sobre o caso no Parque Novo Horizonte.

