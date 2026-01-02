Imagens de vídeo mostram a adolescente Eva Sophia, de 16 anos, sendo morta a facadas pelo ex-namorado. O crime aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), em São José dos Campos. Segundo a família de Eva, o assassinato foi premeditado.

O autor do crime, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa de Eva pouco antes do crime, ocorrido no Jardim República, na zona sul da cidade.