Imagens de vídeo mostram a adolescente Eva Sophia, de 16 anos, sendo morta a facadas pelo ex-namorado. O crime aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), em São José dos Campos. Segundo a família de Eva, o assassinato foi premeditado.
O autor do crime, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa de Eva pouco antes do crime, ocorrido no Jardim República, na zona sul da cidade.
De acordo com familiares, ao saber que Eva iria até a casa da tia para comer algo, Alisson teria se despedido de todos na residência da jovem e, em seguida, teria ficado aguardando a adolescente nas proximidades do ponto de ônibus.
A mãe de Eva, ainda segundo o relato da família, teria pedido para a filha esperar, porque todos iriam juntos. A adolescente, porém, teria insistido que estava com muita fome e decidiu sair antes.
No caminho, como mostram as imagens, Eva foi atacada com golpes de faca e não resistiu. O atendimento do Samu foi acionado, e a morte foi constatada no local.
O registro aponta que ele manteve relacionamento amoroso com a vítima, mas familiares afirmam que eles não estavam mais juntos.
Após fugir do local do crime, Alisson se entregou à noite na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do investigado, e a solicitação será analisada pela Justiça.