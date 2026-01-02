Tarifas dos ônibus intermunicipais serão reajustadas no Vale do Paraíba e Litoral Norte. A Resolução STM 033/2025 define a nova tabela, com valores por faixa de quilometragem e início da cobrança na segunda (6).
Na prática, a Resolução fixa uma grade tarifária baseada na extensão da linha (em km). Ou seja: a passagem varia conforme a distância do trajeto e o tipo de serviço (comum, comum litorâneo, seletivo e seletivo litorâneo).
As tarifas de ônibus intermunicipais metropolitanos
- Linhas Comuns: Variam entre R$ 4,55 e R$ 15,00
- Linhas Comuns Litorâneas: Variam entre R$ 4,80 e R$ 16,25
- Linhas Seletivas: Variam entre R$ 8,15 e R$ 60,25
- Linhas Seletivas Litorâneas: Variam entre R$ 10,25 e R$ 71,85
Reajuste
De acordo com o Artigo 4º, a Resolução entra em vigor a partir da zero hora do dia 6 de janeiro de 2026.
Até lá, seguem valendo as regras e valores anteriores, conforme a tarifa praticada por cada linha autorizada.
O texto também reforça que o reajuste vale para as linhas cujas permissões tenham sido outorgadas pelo Poder Público Estadual, dentro do sistema metropolitano (intermunicipal) da região.
Tarifas dos ônibus intermunicipais (Vale do Paraíba e região)
Veja abaixo a tabela do Serviço Comum prevista na Resolução STM 033/2025 (valores por faixa de extensão):
Tarifas dos ônibus intermunicipais: tabela do Serviço Comum Litorâneo (Litoral Norte)
Para linhas enquadradas como Serviço Comum Litorâneo, a Resolução STM 033/2025 define a seguinte grade:
Tarifas dos ônibus intermunicipais: tabelas do Serviço Seletivo e Seletivo Litorâneo
A Resolução também atualiza os valores do Serviço Seletivo, geralmente associado a linhas com padrão diferenciado (conforme classificação do sistema). Veja:
Como descobrir sua tarifa pela Resolução
Para aplicar a Resolução na prática, o passageiro precisa identificar: (1) o tipo do serviço (comum, comum litorâneo, seletivo, seletivo litorâneo) e (2) a faixa de quilometragem da linha.
A Resolução traz uma regra específica para linhas circulares: o enquadramento na faixa deve ser feito considerando metade da extensão da viagem completa (parágrafo 1º).
Exemplos rápidos (apenas para entender a lógica da Resolução STM 033/2025):
- Se uma linha do Serviço Comum tiver 12 km, ela entra na faixa 10,001–15 km → R$ 5,35.
- Se uma linha do Serviço Comum Litorâneo tiver 48 km, ela entra na faixa 45,001–50 km → R$ 11,20.
- Se uma linha do Serviço Seletivo tiver 70 km, ela entra na faixa 60,001–80 km → R$ 28,30.
Para comparar com reajustes anteriores nas linhas intermunicipais da região, relembre: tarifa dos ônibus intermunicipais subiu no Vale do Paraíba e Litoral Norte em janeiro de 2025 e, antes disso, houve reajuste em linhas da EMTU na região a partir de janeiro de 2024.
Resolução reajusta integração e define regra de troco
Além da grade por quilometragem, a Resolução aprova o reajuste das tarifas de integração relativas aos serviços metropolitanos por ônibus na região no percentual médio de 4,65% (Artigo 2º).
Outro ponto que costuma impactar o dia a dia do passageiro: a Resolução determina que as empresas operadoras não estão obrigadas a efetuar troco superior a R$ 50,00 na venda de passagens (Artigo 3º). Na prática, a recomendação é pagar com valor mais próximo da tarifa ou usar meios eletrônicos quando disponíveis.
Enquanto parte das cidades discute inovação e integração tarifária em sistemas locais, como no projeto apresentado em São José dos Campos, a Resolução trata especificamente do reajuste no sistema metropolitano (intermunicipal) regulado pelo Estado.