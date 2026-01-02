Tarifas dos ônibus intermunicipais serão reajustadas no Vale do Paraíba e Litoral Norte. A Resolução STM 033/2025 define a nova tabela, com valores por faixa de quilometragem e início da cobrança na segunda (6).

Na prática, a Resolução fixa uma grade tarifária baseada na extensão da linha (em km). Ou seja: a passagem varia conforme a distância do trajeto e o tipo de serviço (comum, comum litorâneo, seletivo e seletivo litorâneo).

As tarifas de ônibus intermunicipais metropolitanos

Linhas Comuns: Variam entre R$ 4,55 e R$ 15,00

Linhas Comuns Litorâneas: Variam entre R$ 4,80 e R$ 16,25

Linhas Seletivas: Variam entre R$ 8,15 e R$ 60,25

Linhas Seletivas Litorâneas: Variam entre R$ 10,25 e R$ 71,85

Reajuste