A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou a morte dos soldados Luiz Daniel Vieira Nozzolillo, 26 anos, e Pedro Fernando dos Santos Soares, 29 anos, que perderam a vida em um acidente de trânsito na rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, na manhã de quinta-feira (1º).
Os dois militares morreram após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.
Pedro Fernando e Luiz Daniel trabalhavam atualmente no 22º BPM/M (Batalhão da Policia Militar Metropolitano), região da zona sul do município de São Paulo. Eles estavam na polícia há seis anos, segundo a corporação.
“Neste momento de imensa tristeza, estendemos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a comunidade Policial Militar”, disse a PM, em postagem nas redes sociais.
Luiz Daniel e Pedro Fernando ingressaram na Policia Militar em 5 de dezembro de 2019. Ambos deixam pai, mãe, irmãos e filho.
“Uma Instituição quase bicentenária, tem sua história construída pelo trabalho e empenho de muitos, que dia a dia se entregam a fazer o que amam e a defender o que acreditam, sem esmorecer frente às dificuldades. Certamente, o Sd PM P. Fernando e o Sd PM Vieira são parte desta história. Somos gratos por todo legado deixado”, disse a PM.
O acidente
De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem de OVALE, o acidente aconteceu por volta das 6h45, em um trecho da rodovia na altura do bairro Rio Escuro, entre as praias do Lázaro e Dura. Nas duas motocicletas estavam dois casais, totalizando quatro ocupantes.
As outras duas ocupantes das motocicletas, uma policial militar e uma mulher civil, sobreviveram ao acidente e receberam atendimento das equipes de resgate. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde das feridas.
O sinistro envolveu duas motos e um carro, em um dos trechos mais movimentados da Rio-Santos. Segundo dados iniciais, que ainda serão confirmados pela investigação, as motocicletas estariam sem emplacamento e os ocupantes estariam sem capacete no momento do impacto. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram no atendimento às vítimas, enquanto o Policiamento Rodoviário Estadual fez a sinalização da via e o controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o resgate.
O caso foi registrado e será investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades.