A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou a morte dos soldados Luiz Daniel Vieira Nozzolillo, 26 anos, e Pedro Fernando dos Santos Soares, 29 anos, que perderam a vida em um acidente de trânsito na rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, na manhã de quinta-feira (1º).

Os dois militares morreram após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.