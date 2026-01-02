02 de janeiro de 2026
MORTE NA REGIÃO

PM lamenta morte dos soldados Pedro e Luiz: ‘Imensa tristeza’

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/PM
Soldados da PM Pedro Fernando (esq.) e Luiz Daniel
Soldados da PM Pedro Fernando (esq.) e Luiz Daniel

A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou a morte dos soldados Luiz Daniel Vieira Nozzolillo, 26 anos, e Pedro Fernando dos Santos Soares, 29 anos, que perderam a vida em um acidente de trânsito na rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, na manhã de quinta-feira (1º).

Os dois militares morreram após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.

Pedro Fernando e Luiz Daniel trabalhavam atualmente no 22º BPM/M (Batalhão da Policia Militar Metropolitano), região da zona sul do município de São Paulo. Eles estavam na polícia há seis anos, segundo a corporação.

“Neste momento de imensa tristeza, estendemos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a comunidade Policial Militar”, disse a PM, em postagem nas redes sociais.

Luiz Daniel e Pedro Fernando ingressaram na Policia Militar em 5 de dezembro de 2019. Ambos deixam pai, mãe, irmãos e filho.

“Uma Instituição quase bicentenária, tem sua história construída pelo trabalho e empenho de muitos, que dia a dia se entregam a fazer o que amam e a defender o que acreditam, sem esmorecer frente às dificuldades. Certamente, o Sd PM P. Fernando e o Sd PM Vieira são parte desta história. Somos gratos por todo legado deixado”, disse a PM.

O acidente

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem de OVALE, o acidente aconteceu por volta das 6h45, em um trecho da rodovia na altura do bairro Rio Escuro, entre as praias do Lázaro e Dura. Nas duas motocicletas estavam dois casais, totalizando quatro ocupantes.

As outras duas ocupantes das motocicletas, uma policial militar e uma mulher civil, sobreviveram ao acidente e receberam atendimento das equipes de resgate. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde das feridas.

O sinistro envolveu duas motos e um carro, em um dos trechos mais movimentados da Rio-Santos. Segundo dados iniciais, que ainda serão confirmados pela investigação, as motocicletas estariam sem emplacamento e os ocupantes estariam sem capacete no momento do impacto. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram no atendimento às vítimas, enquanto o Policiamento Rodoviário Estadual fez a sinalização da via e o controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o resgate.

O caso foi registrado e será investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades.

