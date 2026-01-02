Um homem de 29 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se perder em trilha na Praia Brava do Itamambuca, nas proximidades do costão rochoso, em Ubatuba. A operação de resgate levou 90 minutos e aconteceu na noite de quinta-feira (1º).

A vítima informou ter iniciado o percurso durante o período diurno e, ao realizar o retorno no final da tarde, perdeu a orientação, não conseguindo localizar a saída da trilha. Então, ele acionou o Corpo de Bombeiros.