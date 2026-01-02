02 de janeiro de 2026
UBATUBA

Homem é salvo por bombeiros após se perder em trilha na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Operação de resgate do Corpo de Bombeiros
Operação de resgate do Corpo de Bombeiros

Um homem de 29 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se perder em trilha na Praia Brava do Itamambuca, nas proximidades do costão rochoso, em Ubatuba. A operação de resgate levou 90 minutos e aconteceu na noite de quinta-feira (1º).

A vítima informou ter iniciado o percurso durante o período diurno e, ao realizar o retorno no final da tarde, perdeu a orientação, não conseguindo localizar a saída da trilha. Então, ele acionou o Corpo de Bombeiros.

A guarnição entrou na mata e realizou buscas por aproximadamente 90 minutos, em trilha com terreno escorregadio, vegetação densa e baixa visibilidade. A vítima, que é morador da cidade, foi localizada consciente, orientada e apresentando cansaço, sem lesões aparentes.

Após avaliação e resgate, o homem foi conduzido em segurança até o bairro do Itamambuca, sendo liberado no local, sem necessidade de encaminhamento médico.

Para garantir a segurança em trilhas, o Corpo de Bombeiros orienta que o planejamento comece pela escolha do horário, sendo essencial iniciar o percurso cedo para assegurar o retorno antes do pôr do sol.

É fundamental informar familiares sobre o destino e a previsão de chegada, além de vestir calçados fechados com boa aderência para evitar quedas em terrenos escorregadios.

O trilheiro deve portar itens básicos como lanterna, apito, água, alimentos leves e celular com carga total. Caso perceba que está perdido, a recomendação principal é parar imediatamente e evitar caminhar no escuro ou fora da trilha, o que previne acidentes e facilita a localização pelas equipes de resgate via telefone 193.

