Um homem de 29 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se perder em trilha na Praia Brava do Itamambuca, nas proximidades do costão rochoso, em Ubatuba. A operação de resgate levou 90 minutos e aconteceu na noite de quinta-feira (1º).
A vítima informou ter iniciado o percurso durante o período diurno e, ao realizar o retorno no final da tarde, perdeu a orientação, não conseguindo localizar a saída da trilha. Então, ele acionou o Corpo de Bombeiros.
A guarnição entrou na mata e realizou buscas por aproximadamente 90 minutos, em trilha com terreno escorregadio, vegetação densa e baixa visibilidade. A vítima, que é morador da cidade, foi localizada consciente, orientada e apresentando cansaço, sem lesões aparentes.
Após avaliação e resgate, o homem foi conduzido em segurança até o bairro do Itamambuca, sendo liberado no local, sem necessidade de encaminhamento médico.
Para garantir a segurança em trilhas, o Corpo de Bombeiros orienta que o planejamento comece pela escolha do horário, sendo essencial iniciar o percurso cedo para assegurar o retorno antes do pôr do sol.
É fundamental informar familiares sobre o destino e a previsão de chegada, além de vestir calçados fechados com boa aderência para evitar quedas em terrenos escorregadios.
O trilheiro deve portar itens básicos como lanterna, apito, água, alimentos leves e celular com carga total. Caso perceba que está perdido, a recomendação principal é parar imediatamente e evitar caminhar no escuro ou fora da trilha, o que previne acidentes e facilita a localização pelas equipes de resgate via telefone 193.