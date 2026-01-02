Morreu aos 62 anos o ex-prefeito de Paraibuna, Antonio Marcos de Barros, nesta sexta-feira (2). A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa mulher, dois filhos e netos.

O corpo do ex-prefeito será velado na Câmara Municipal de Paraibuna, a partir das 11h. A missa de corpo presente acontecerá às 15h30, na Igreja Matriz da cidade, seguida de cortejo para o Cemitério Municipal. A Prefeitura de Paraibuna decretou luto oficial.