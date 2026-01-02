Morreu aos 62 anos o ex-prefeito de Paraibuna, Antonio Marcos de Barros, nesta sexta-feira (2). A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa mulher, dois filhos e netos.
O corpo do ex-prefeito será velado na Câmara Municipal de Paraibuna, a partir das 11h. A missa de corpo presente acontecerá às 15h30, na Igreja Matriz da cidade, seguida de cortejo para o Cemitério Municipal. A Prefeitura de Paraibuna decretou luto oficial.
Em postagem nas redes sociais, o também ex-prefeito Victor Miranda prestou homenagens a Barros.
“Hoje nos despedimos de uma liderança que marcou história no nosso município. Sua trajetória na vida pública foi pautada pelo diálogo, pela dedicação e pelo respeito às pessoas. Que sua família encontre conforto na fé e na certeza de um legado honrado. Cumpriu sua missão, meu amigo Barros. Descanse em paz !!”, disse Miranda.
Nascido em 22 de abril de 1963, Barros elegeu-se vice-prefeito de Paraibuna em 2000, pelo PFL (Partido da Frente Liberal). Na eleição seguinte, pela mesma legenda, ele perdeu a eleição para prefeito.
Barros tornou-se prefeito da cidade em 2008, disputando pelo DEM (Democratas). Na época, ele obteve 62% dos votos válidos e governou a cidade de 2009 a 2012. Ele foi reeleito prefeito de Paraibuna em 2012, com 71% dos votos válidos, administrando o município entre 2013 e 2016.