Motorista perde o controle na Tamoios e colide contra cerca

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Motorista perdeu o controle do veículo
Motorista perdeu o controle do veículo

Um acidente sem vítimas interditou uma alça de acesso da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na manhã desta sexta-feira (2).

O condutor de um Fiat Strada perdeu o controle do veículo e colidiu contra a defensa metálica na altura do km 44. Ele era o único ocupante do carro e saiu ileso.

A pista foi totalmente liberada por volta das 7h19, após pouco mais de uma hora de interdição.

Ocorrência

O acidente ocorreu às 6h07, no sentido norte da rodovia.

De acordo com informações da concessionária, o próprio usuário entrou em contato via 0800 para relatar que trafegava pela via quando perdeu o controle da picape, vindo a chocar-se contra a proteção lateral de metal.

No momento da colisão, as condições climáticas eram de tempo nublado.

Foram acionadas equipes de inspeção de tráfego, guincho leve e suporte da Polícia Militar Rodoviária.

O veículo foi removido para o acesso do km 45 Sul.

