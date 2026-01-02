Um acidente sem vítimas interditou uma alça de acesso da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na manhã desta sexta-feira (2).
O condutor de um Fiat Strada perdeu o controle do veículo e colidiu contra a defensa metálica na altura do km 44. Ele era o único ocupante do carro e saiu ileso.
A pista foi totalmente liberada por volta das 7h19, após pouco mais de uma hora de interdição.
Ocorrência
O acidente ocorreu às 6h07, no sentido norte da rodovia.
De acordo com informações da concessionária, o próprio usuário entrou em contato via 0800 para relatar que trafegava pela via quando perdeu o controle da picape, vindo a chocar-se contra a proteção lateral de metal.
No momento da colisão, as condições climáticas eram de tempo nublado.
Foram acionadas equipes de inspeção de tráfego, guincho leve e suporte da Polícia Militar Rodoviária.
O veículo foi removido para o acesso do km 45 Sul.