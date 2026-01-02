Um acidente sem vítimas interditou uma alça de acesso da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na manhã desta sexta-feira (2).

O condutor de um Fiat Strada perdeu o controle do veículo e colidiu contra a defensa metálica na altura do km 44. Ele era o único ocupante do carro e saiu ileso.

