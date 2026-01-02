Familiares de Eva Sophia afirmam que o feminicídio da adolescente de 16 anos foi premeditado e que o ex-namorado, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa dela pouco antes do crime, em São José dos Campos.
Eva Sophia Santos Silva havia chegado da praia, onde passou a virada do ano, quando Alisson foi até a residência dela, na zona leste de São José.
Segundo familiares ouvidos pela reportagem, não houve discussão no imóvel. A adolescente teria saído sozinha para ir até a casa de uma tia, porque disse estar com fome.
O crime aconteceu em via pública, na avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota, na região do Jardim República, na região sul, no começo da noite de quinta-feira (1º).
A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e o investigado se apresentou na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Na delegacia, os familiares queriam agredir o ex-namorado de Eva. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva.
De acordo com familiares, ao saber que Eva Sophia iria até a casa da tia para comer algo, Alisson teria se despedido de todos na residência da jovem e, em seguida, teria ficado aguardando a adolescente nas proximidades do ponto de ônibus.
A mãe de Eva Sophia, ainda segundo o relato da família, teria pedido para a filha esperar, porque todos iriam juntos. A adolescente, porém, teria insistido que estava com muita fome e decidiu sair antes.
No caminho, Eva Sophia foi atacada com golpes de faca e não resistiu. O atendimento do Samu foi acionado, e a morte foi constatada no local.
A Polícia Civil identificou Alisson Silas como investigado. O registro aponta que ele manteve relacionamento amoroso com a vítima, mas familiares afirmam que eles não estavam mais juntos.
Segundo o que já foi informado no caso, há imagens que registraram o momento da agressão. Alisson se apresentou no fim da noite na DDM. A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva do investigado, e a solicitação será analisada pela Justiça.
Familiares informaram que o velório e o sepultamento de Eva Sophia devem ocorrer em Diadema, na Grande São Paulo.
Informações que ajudem a investigação podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia, pelo 181. Em emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Para orientações e denúncias de violência contra a mulher, o canal nacional 180 funciona 24 horas.