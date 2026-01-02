Familiares de Eva Sophia afirmam que o feminicídio da adolescente de 16 anos foi premeditado e que o ex-namorado, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa dela pouco antes do crime, em São José dos Campos.

Eva Sophia Santos Silva havia chegado da praia, onde passou a virada do ano, quando Alisson foi até a residência dela, na zona leste de São José.