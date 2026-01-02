O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) confirmou na manhã desta sexta-feira (2) a morte de três pessoas e o desaparecimento de outras três em praias do litoral de São Paulo, desde o início do ano. As ocorrências foram registradas nas cidades de Guarujá, Bertioga, Praia Grande e Itanhaém.
Três homens morreram após se afogarem em diferentes pontos da costa paulista. Um jovem de 20 anos, morador de São Bernardo do Campo, morreu na tarde de ontem em Guarujá.
Em Bertioga, um homem de 35 anos foi resgatado na Praia do Rio Guaratuba, mas não resistiu e teve o óbito atestado no pronto-socorro. Já na cidade de Praia Grande, um jovem de 23 anos morreu afogado durante a manhã.
Desaparecidos
As equipes de salvamento continuam as buscas por três pessoas que desapareceram no mar, seguindo o protocolo padrão para esse tipo de ocorrência.
Em Bertioga, um jovem de 19 anos sumiu na Praia do Rio Guaratuba. Ele estava com a vítima que veio a óbito no mesmo local.
Em Praia Grande, um homem de 21 anos permanece desaparecido desde as primeiras horas do dia. Segundo o GBMar, ?um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira. Pelas características, pode ser a vítima desaparecida, mas o corpo ainda não foi reconhecido.
Os bombeiros buscam por um jovem de 25 anos que desapareceu no início da tarde em Itanhaém. As buscas permanecem.