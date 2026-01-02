O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) confirmou na manhã desta sexta-feira (2) a morte de três pessoas e o desaparecimento de outras três em praias do litoral de São Paulo, desde o início do ano. As ocorrências foram registradas nas cidades de Guarujá, Bertioga, Praia Grande e Itanhaém.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Três homens morreram após se afogarem em diferentes pontos da costa paulista. Um jovem de 20 anos, morador de São Bernardo do Campo, morreu na tarde de ontem em Guarujá.