Cerca de 54 toneladas de resíduos foram recolhidas das praias e orlas da cidade de Ubatuba nas primeiras horas de 2026.
A força-tarefa de limpeza promovida pela prefeitura foi realizada para remover o lixo acumulado durante as festividades de Réveillon, que atraíram milhares de visitantes aos espaços públicos do município.
A administração municipal deve intensificar ações de limpeza durante o período de verão. Estão previstas operações contínuas para controle do volume de resíduos que chega a dobrar neste período.
Equipes já foram reforçadas para garantir essa atuação ininterrupta.
O objetivo é assegurar que a cidade permaneça limpa e acolhedora mesmo com o aumento significativo no fluxo de pessoas.
As autoridades também trabalham promovendo a conscientização de moradores e turistas.