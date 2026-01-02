02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RÉVEILLON

Ubatuba recolhe 54 toneladas de lixo das praias no 1º dia do ano

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Prefeitura recolheu 54 toneladas de resíduos
Prefeitura recolheu 54 toneladas de resíduos

Cerca de 54 toneladas de resíduos foram recolhidas das praias e orlas da cidade de Ubatuba nas primeiras horas de 2026.

A força-tarefa de limpeza promovida pela prefeitura foi realizada para remover o lixo acumulado durante as festividades de Réveillon, que atraíram milhares de visitantes aos espaços públicos do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A administração municipal deve intensificar ações de limpeza durante o período de verão. Estão previstas operações contínuas para controle do volume de resíduos que chega a dobrar neste período.

Equipes já foram reforçadas para garantir essa atuação ininterrupta.

O objetivo é assegurar que a cidade permaneça limpa e acolhedora mesmo com o aumento significativo no fluxo de pessoas.

As autoridades também trabalham promovendo a conscientização de moradores e turistas.

q

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários