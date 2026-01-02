Cerca de 54 toneladas de resíduos foram recolhidas das praias e orlas da cidade de Ubatuba nas primeiras horas de 2026.

A força-tarefa de limpeza promovida pela prefeitura foi realizada para remover o lixo acumulado durante as festividades de Réveillon, que atraíram milhares de visitantes aos espaços públicos do município.

