Um homem beneficiado pela saída temporária de fim de ano foi preso em flagrante após protagonizar uma série de roubos violentos e efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em Caçapava.
A prisão aconteceu na quarta-feira (31), após o criminoso, de 33 anos, atacar um casal e uma família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem abordou o casal violentamente e roubou a motocicleta em que trafegavam, além de celulares e correntes.
Na sequência, o suspeito e um comparsa abordaram um veículo ocupado por uma família para roubar o carro e pertences pessoais. Durante a ação, o detento disparou contra o automóvel. Apesar da violência, ninguém ficou ferido pelos tiros.
A Polícia Militar localizou o infrator após intensificar o patrulhamento com base nas características repassadas pelas vítimas, mas o comparsa ainda não foi localizado.
O homem, que já vive em sistema prisional, foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça por roubo, tentativa de roubo e uso de arma de fogo.