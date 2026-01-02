Um homem beneficiado pela saída temporária de fim de ano foi preso em flagrante após protagonizar uma série de roubos violentos e efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em Caçapava.

A prisão aconteceu na quarta-feira (31), após o criminoso, de 33 anos, atacar um casal e uma família.

