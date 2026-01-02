02 de janeiro de 2026
ROUBOS E DISPAROS

Criminoso em 'saidinha' promove onda de terror em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
Um homem beneficiado pela saída temporária de fim de ano foi preso em flagrante após protagonizar uma série de roubos violentos e efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em Caçapava.

A prisão aconteceu na quarta-feira (31), após o criminoso, de 33 anos, atacar um casal e uma família.

O homem abordou o casal violentamente e roubou a motocicleta em que trafegavam, além de celulares e correntes.

Na sequência, o suspeito e um comparsa abordaram um veículo ocupado por uma família para roubar o carro e pertences pessoais. Durante a ação, o detento disparou contra o automóvel. Apesar da violência, ninguém ficou ferido pelos tiros.

A Polícia Militar localizou o infrator após intensificar o patrulhamento com base nas características repassadas pelas vítimas, mas o comparsa ainda não foi localizado.

O homem, que já vive em sistema prisional, foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça por roubo, tentativa de roubo e uso de arma de fogo.

