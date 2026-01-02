Um homem de 33 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no pátio de um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (31), na altura do km 168 da rodovia enquanto o condutor realizava uma manobra em marcha à ré.

