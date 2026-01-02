02 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Homem morre atropelado por caminhão em posto de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Adenir Britto/PMSJC
Um homem de 33 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no pátio de um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (31), na altura do km 168 da rodovia enquanto o condutor realizava uma manobra em marcha à ré.

Em testemunho à Polícia Civil, o homem alegou não ter visto a vítima durante a manobra e só percebeu o ocorrido ao encontrá-la caída no chão.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e submeteu o motorista ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem intenção de matar.

Foi instaurada investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

