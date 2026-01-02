A Sabesp realiza, nesta sexta-feira (2), uma manobra operacional no sistema de abastecimento de Ilhabela para equilibrar a alta demanda de consumo na região norte da ilha.
Espera-se que o serviço seja normalizado gradualmente nos próximos dois dias.
A medida é uma resposta ao aumento no uso de água e à intermitência no fornecimento em toda a região por conta das altas temperaturas e do intenso fluxo de turistas no início de 2026.
O fornecimento de água pode ser impactado nos bairros Engenho D'água, Itaguaçu, Morro Santa Tereza e adjacências.
De acordo com a companhia, não há falta de água nos demais bairros da cidade.
Para minimizar os transtornos, a Sabesp disponibilizou atendimento emergencial via caminhões-pipa para os imóveis que necessitarem.
Clientes podem solicitar o serviço ou obter informações pelos canais oficiais:
telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site da empresa.