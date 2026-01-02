02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INTERMITÊNCIA

Ilhabela fica sem água até sábado (3); Sabesp faz manutenção

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sabesp
Sistema passa por manutenção em Ilhabela
Sistema passa por manutenção em Ilhabela

A Sabesp realiza, nesta sexta-feira (2), uma manobra operacional no sistema de abastecimento de Ilhabela para equilibrar a alta demanda de consumo na região norte da ilha.

Espera-se que o serviço seja normalizado gradualmente nos próximos dois dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida é uma resposta ao aumento no uso de água e à intermitência no fornecimento em toda a região por conta das altas temperaturas e do intenso fluxo de turistas no início de 2026.

O fornecimento de água pode ser impactado nos bairros Engenho D'água, Itaguaçu, Morro Santa Tereza e adjacências.

De acordo com a companhia, não há falta de água nos demais bairros da cidade.

Para minimizar os transtornos, a Sabesp disponibilizou atendimento emergencial via caminhões-pipa para os imóveis que necessitarem.

Clientes podem solicitar o serviço ou obter informações pelos canais oficiais:

telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site da empresa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários