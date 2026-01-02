A Sabesp realiza, nesta sexta-feira (2), uma manobra operacional no sistema de abastecimento de Ilhabela para equilibrar a alta demanda de consumo na região norte da ilha.

Espera-se que o serviço seja normalizado gradualmente nos próximos dois dias.

