As forças de segurança do Estado de São Paulo apreenderam 196,4 toneladas de drogas entre janeiro e novembro de 2025, um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Operações contra o tráfico geraram um prejuízo estimado em R$ 1 bilhão às facções criminosas e contribuíram para a redução de crimes patrimoniais, que são frequentemente financiados pela venda de entorpecentes.
Apreensões por localidade
O interior paulista concentrou o maior volume de apreensões, com 137,9 toneladas recolhidas.
A região é considerada estratégica pela polícia por abrigar as principais rodovias que conectam São Paulo a outros estados e rotas internacionais.
Na capital, o total foi de 30 toneladas, enquanto os municípios da Grande São Paulo somaram 28,5 toneladas.
Prisões
Além do confisco de drogas, o balanço de 11 meses aponta um crescimento de 9,3% no número de detidos.
Ao todo, 202.321 infratores foram presos ou apreendidos, sendo 124,8 mil em flagrante e os demais por mandados judiciais.
Outras apreensões
O trabalho também resultou na apreensão de 12.898 armamento irregular e recuperação de 47.030 automóveis roubados ou furtados
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a integração entre as polícias Civil e Militar tem sido o diferencial para atingir esses indicadores.
A retirada em massa de drogas e armas das ruas é apontada como o principal fator para a queda em outros índices de roubos e latrocínios registrada no encerramento de novembro.