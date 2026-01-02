As forças de segurança do Estado de São Paulo apreenderam 196,4 toneladas de drogas entre janeiro e novembro de 2025, um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Operações contra o tráfico geraram um prejuízo estimado em R$ 1 bilhão às facções criminosas e contribuíram para a redução de crimes patrimoniais, que são frequentemente financiados pela venda de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apreensões por localidade