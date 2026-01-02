02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇO

Policia apreende 200 toneladas de drogas e prende mais de 200 mil

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GOV SP
índice de apreensões é 3,7% do que em 2024
índice de apreensões é 3,7% do que em 2024

As forças de segurança do Estado de São Paulo apreenderam 196,4 toneladas de drogas entre janeiro e novembro de 2025, um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Operações contra o tráfico geraram um prejuízo estimado em R$ 1 bilhão às facções criminosas e contribuíram para a redução de crimes patrimoniais, que são frequentemente financiados pela venda de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apreensões por localidade

O interior paulista concentrou o maior volume de apreensões, com 137,9 toneladas recolhidas.

A região é considerada estratégica pela polícia por abrigar as principais rodovias que conectam São Paulo a outros estados e rotas internacionais.

Na capital, o total foi de 30 toneladas, enquanto os municípios da Grande São Paulo somaram 28,5 toneladas.

Prisões

Além do confisco de drogas, o balanço de 11 meses aponta um crescimento de 9,3% no número de detidos.

Ao todo, 202.321 infratores foram presos ou apreendidos, sendo 124,8 mil em flagrante e os demais por mandados judiciais.

Outras apreensões

O trabalho também resultou na apreensão de 12.898 armamento irregular e recuperação de 47.030 automóveis roubados ou furtados

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a integração entre as polícias Civil e Militar tem sido o diferencial para atingir esses indicadores.

A retirada em massa de drogas e armas das ruas é apontada como o principal fator para a queda em outros índices de roubos e latrocínios registrada no encerramento de novembro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários