GABINETE DE CRISE

Defesa Civil mantém alerta para a Serra Antiga da Tamoios

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Chuvas intensas e acumulados elevados devem acontecer no Vale do Paraíba e Litoral Norte até o próximo domingo (4).
Chuvas intensas e acumulados elevados devem acontecer no Vale do Paraíba e Litoral Norte até o próximo domingo (4).

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-099) foi reaberta ao tráfego no fim da manhã de quinta-feira (1º), após permanecer interditada preventivamente por mais de 12 horas.

O alto volume de chuvas motivou a interdição devido à saturação do solo, que elevou o risco de deslizamentos e quedas de barreiras no trecho.

A liberação ocorreu apenas após vistorias técnicas garantirem a segurança dos usuários.

Mesmo com a liberação da área, a Defesa Civil do Estado mantém o alerta de chuvas intensas e acumulados elevados para o Vale do Paraíba e Litoral Norte até o próximo domingo (4).

Um Gabinete de Crise foi mobilizado pelo Governo de SP para integrar órgãos de trânsito e equipes de emergência, visando agilizar o atendimento em caso de novas ocorrências.

A previsão meteorológica para os primeiros dias de 2026 aponta riscos acentuados em diversas regiões.

Litoral Norte e a Baixada Santista estão entre as áreas com previsão de acumulados "muito altos", enquanto o Vale do Paraíba e a Região Metropolitana de São Paulo permanecem em nível de atenção "alto".

Diante do solo encharcado, a Defesa Civil orienta que motoristas redobrem a atenção em pistas molhadas e evitem trechos alagados.

Para quem está no litoral ou em áreas de lazer, a recomendação é sair imediatamente da água (mar ou piscinas) ao notar a aproximação de tempestades e evitar permanecer em áreas abertas ou sob árvores devido ao risco de raios e rajadas de vento.

As autoridades reforçam que novas interdições preventivas podem ocorrer caso os índices pluviométricos voltem a atingir níveis críticos nas próximas horas.

