A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-099) foi reaberta ao tráfego no fim da manhã de quinta-feira (1º), após permanecer interditada preventivamente por mais de 12 horas.

O alto volume de chuvas motivou a interdição devido à saturação do solo, que elevou o risco de deslizamentos e quedas de barreiras no trecho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp