Um homem foi assassinado em Pindamonhangaba com vários disparos de arma de fogo. A vítima, um homem, foi encontrada morta em via pública na noite de Réveillon.

Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe pôde apenas constatar o óbito no local.

