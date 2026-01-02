Um homem foi assassinado em Pindamonhangaba com vários disparos de arma de fogo. A vítima, um homem, foi encontrada morta em via pública na noite de Réveillon.
Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe pôde apenas constatar o óbito no local.
A Polícia Militar isolou a cena do crime para preservar as evidências até a chegada da Polícia Técnico-Científica.
Foram constatadas perfurações no braço, na região abdominal, no tórax e nas costas. O corpo seguiu para o IML (Instituto Médico Legal) para perícia e identificação.
Um familiar da vítima compareceu à cena do crime e alegou desconhecer qualquer motivação aparente ou a autoria dos disparos.
A Polícia Civil busca por câmeras de monitoramento próximas e possíveis testemunhas que possam ajudar a esclarecer a ocorrência.
Até o momento, ninguém foi preso.