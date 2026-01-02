02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em Pindamonhangaba; polícia apura o caso

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi assassinado em Pindamonhangaba com vários disparos de arma de fogo. A vítima, um homem, foi encontrada morta em via pública na noite de Réveillon.

Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe pôde apenas constatar o óbito no local.

A Polícia Militar isolou a cena do crime para preservar as evidências até a chegada da Polícia Técnico-Científica.

Foram constatadas perfurações no braço, na região abdominal, no tórax e nas costas. O corpo seguiu para o IML (Instituto Médico Legal) para perícia e identificação.

Um familiar da vítima compareceu à cena do crime e alegou desconhecer qualquer motivação aparente ou a autoria dos disparos.

A Polícia Civil busca por câmeras de monitoramento próximas e possíveis testemunhas que possam ajudar a esclarecer a ocorrência.

Até o momento, ninguém foi preso.

Comentários

