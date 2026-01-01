01 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MATADOR FOI PRESO

Homem é morto a facadas após briga em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (1º), após uma briga na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, nas proximidades do Quiosque 7, no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, equipes da Operação Verão 2025/2026, do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizavam patrulhamento na região quando foram alertadas por populares sobre uma briga em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito armado com uma faca.

Após obedecer às ordens legais, o homem foi contido e algemado para garantir a segurança da equipe e de terceiros. Próximo a ele, os policiais localizaram a vítima caída no chão, com múltiplas perfurações causadas por arma branca.

O serviço de resgate foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local. Diante da materialidade do crime e da confissão do autor, a Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante por homicídio.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários