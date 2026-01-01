Um homem foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (1º), após uma briga na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, nas proximidades do Quiosque 7, no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, equipes da Operação Verão 2025/2026, do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizavam patrulhamento na região quando foram alertadas por populares sobre uma briga em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito armado com uma faca.

Após obedecer às ordens legais, o homem foi contido e algemado para garantir a segurança da equipe e de terceiros. Próximo a ele, os policiais localizaram a vítima caída no chão, com múltiplas perfurações causadas por arma branca.