OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FEMINICÍDIO

PM ‘caça’ ex-namorado que matou adolescente a facadas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Polícia Militar “caça” o homem acusado de matar a ex-namorada, uma adolescente de 16 anos, em São José dos Campos.

Ele foi identificado e seu endereço já é de conhecimento dos policiais, que estão em diligência nas ruas.

A adolescente de 16 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado na tarde desta quinta-feira (1º), no Jardim República, na zona sul de São José.

O corpo da jovem foi deixado na calçada da avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota. A polícia está local.

Informações preliminares apontam que a adolescente chegou a morar na casa do namorado.

Ela foi morta com três facadas.
*Matéria em atualização

