A Polícia Militar “caça” o homem acusado de matar a ex-namorada, uma adolescente de 16 anos, em São José dos Campos.

Ele foi identificado e seu endereço já é de conhecimento dos policiais, que estão em diligência nas ruas.

A adolescente de 16 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado na tarde desta quinta-feira (1º), no Jardim República, na zona sul de São José.