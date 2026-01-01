A Polícia Militar “caça” o homem acusado de matar a ex-namorada, uma adolescente de 16 anos, em São José dos Campos.
Ele foi identificado e seu endereço já é de conhecimento dos policiais, que estão em diligência nas ruas.
A adolescente de 16 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado na tarde desta quinta-feira (1º), no Jardim República, na zona sul de São José.
O corpo da jovem foi deixado na calçada da avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota. A polícia está local.
Informações preliminares apontam que a adolescente chegou a morar na casa do namorado.
Ela foi morta com três facadas.
*Matéria em atualização