ACIDENTE FATAL

Mulher de 67 anos morre após queda em condomínio em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 67 anos morreu após sofrer uma queda em um condomínio localizado no bairro Cocanha, na região de Massaguaçu, em Caraguatatuba, na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Miguel Victor Basílio.

A vítima, que era moradora de Ribeirão Preto, teria se desequilibrado ao sair da piscina do condomínio e caído de um desnível com cerca de 3,5 metros de altura.

Equipes da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foram acionadas e se deslocaram até o local. No entanto, ao chegarem, a viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estava presente, e o óbito havia sido constatado pela equipe médica.

Após o atendimento, o local permaneceu sob os cuidados do policiamento da área para a realização das demais providências legais. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

