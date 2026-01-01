Uma mulher de 67 anos morreu após sofrer uma queda em um condomínio localizado no bairro Cocanha, na região de Massaguaçu, em Caraguatatuba, na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Miguel Victor Basílio.

A vítima, que era moradora de Ribeirão Preto, teria se desequilibrado ao sair da piscina do condomínio e caído de um desnível com cerca de 3,5 metros de altura.