A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde de terça-feira (30), uma Toyota Hilux SW4 clonada no km 115 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté.

Uma família que viajava para Paraty (RJ) ocupava o veículo que foi abordado durante uma fiscalização de rotina.

