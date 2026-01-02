A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde de terça-feira (30), uma Toyota Hilux SW4 clonada no km 115 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté.
Uma família que viajava para Paraty (RJ) ocupava o veículo que foi abordado durante uma fiscalização de rotina.
Ao inspecionar o automóvel, os agentes constataram que o SUV possuía registro de roubo e diversas adulterações nos sinais identificadores para ocultar sua origem ilícita. O motor pertencia a outro veículo roubado e as placas eram de uma caminhonete semelhante em situação regular.
O condutor, um microempresário de transportes, afirmou ter comprado o veículo por R$ 230 mil após ver um anúncio em um aplicativo de mensagens.
Ele detalhou que parte do pagamento foi feita via Pix e que o carro seria utilizado em sua empresa.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária e o carro foi apreendido.
O motorista poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador.