O São José está de volta à Copa São Paulo de Futebol Junior, depois de quatro temporadas ausente. E o time da região estreia contra o Juventude (RS), na tarde deste domingo (4), a partir das 15h15, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pelo grupo 21.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Desta vez, os Meninos da Águia não serão sede do torneio. A última participação havia sido em 2022, quando ficaram na lanterna da chave, com 1 ponto, no Martins Pereira.
Inclusive, o time da região não disputaria o torneio em 2026, já que tem planos de se reestruturar melhor na base. Porém, com a desistência de outro clube em novembro, recebeu convite e topou participar, ficando na cidade vizinha.
Os dois primeiros colocados da chave de classificam e o São José ainda terá pela frente o anfitrião Atlético Guaratinguetá, em duelo regional, e o Nacional (AM). Para o técnico Diego Daniel, a Copinha será uma forma de dar rodagem aos atletas.
“Vamos encarar a Copinha como uma oportunidade de amadurecimento para o nosso elenco. Sabemos da responsabilidade de representar o São José após 2 anos sem disputar a Copinha, mas acreditamos muito no potencial desses garotos que na sua maioria jogam juntos desde antes do sub-15. Neste elenco procuramos relacionar os atletas que já vinham se destacando tanto no sub-20 quanto no sub-17”, afirmou.
Ingressos
Apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM
?4 de janeiro 15h15 Juventude x São José-SP
?7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x São José-SP
?7 de janeiro 15h15 Nacional-AM x Juventude
?10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
?10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude ?