O São José está de volta à Copa São Paulo de Futebol Junior, depois de quatro temporadas ausente. E o time da região estreia contra o Juventude (RS), na tarde deste domingo (4), a partir das 15h15, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pelo grupo 21.

Desta vez, os Meninos da Águia não serão sede do torneio. A última participação havia sido em 2022, quando ficaram na lanterna da chave, com 1 ponto, no Martins Pereira.