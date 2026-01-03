O Atlético Guaratinguetá estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior sob um forte sol na tarde deste domingo (4), a partir das 13h, no estádio Dario Rodrigues Leite, onde encabeça o grupo 22 e encara o Nacional (AM).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Nesta mesma chave, outro time da região, o São José,vai encarar o Juventude (RS), às 15h15. Os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata.