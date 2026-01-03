O Atlético Guaratinguetá estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior sob um forte sol na tarde deste domingo (4), a partir das 13h, no estádio Dario Rodrigues Leite, onde encabeça o grupo 22 e encara o Nacional (AM).
Nesta mesma chave, outro time da região, o São José,vai encarar o Juventude (RS), às 15h15. Os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata.
E a Coruja do Vale, que no ano passado somou apenas dois pontos e caiu ainda na primeira fase, agora quer fazer mais bonito. Para isso, o jovem elenco comandado pelo técnico César Santiago, ex-jogador do antigo Guaratinguetá e do São José, precisa somar pontos na primeira rodada.
Para isso, também espera o apoio dos torcedores no estádio. Uma vitória logo mais deixará o time em melhores condições para brigar com a Águia e o tradicional clube gaúcho.
Ingressos
Apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM
?4 de janeiro 15h15 Juventude x São José-SP
?7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x São José-SP
?7 de janeiro 15h15 Nacional-AM x Juventude
?10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
?10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude