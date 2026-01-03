Chegou a hora! Vai começar a edição 2026 da Copa São Paulo de Futebol Junior para o Taubaté, que estreia neste domingo (4), a partir das 8h45, quando recebe o Estrela de Março (BA), no estado Joaquinzão. Mais uma vez, o Burrinho da Central entra como uma das sub-sedes do mais importante torneio de base do país.
No grupo 22, o Taubaté ainda terá o Águia de Marabá (PA) e o Botafogo (RJ) como adversários na primeira fase. E essas duas equipes se enfrentam na sequência, às 11h, fechando a primeira rodada.
Agora, o Burrinho tem Daniel Paulista como treinador, que assumiu a equipe na última rodada do Campeonato Paulista sub-20 e ganhou. E, na Copinha, espera fazer bonito e brigar pela classificação à segunda fase.
Assim como no ano passado, os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata, em disputa em turno único. Em 2025, o Burrinho caiu ainda na primeira fase, em terceiro lugar na chave.
Ingressos
Apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.
Grupo 22 - Taubaté
4 de janeiro 8h45 Taubaté x Estrela de Março-BA
?4 de janeiro 11h Botafogo x Águia de Marabá-PA
?7 de janeiro 19h15 Taubaté x Águia de Marabá-PA
?7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo
10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) x Estrela de Março (BA)
10 de janeiro 19h Taubaté x Botafogo