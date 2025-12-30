Na última semana, os cineastas guaratinguetaenses Tomás Cassemiro e Murilo Jardim foram anunciados como vencedores na categoria Melhor Roteiro – Curta-metragem Internacional do ‘Toronto Global Film Festival’ com o filme ‘Sedição’. A premiação, que reúne filmes e documentários de todo o mundo, ocorreu em uma das cidades mais multiculturais e vibrantes do cinema global.

“Ficamos muito felizes. O filme já rodou em alguns festivais nacionais, na Paraíba, em Santa Catarina, entre outros, mas é a primeira vez que chegamos tão longe”, declarou o diretor e roteirista Tomás Cassemiro. ‘Sedição’, título que se refere às fugas e rebeliões entre os escravizados, usa as paisagens do Vale do Paraíba para abordar a cultura do café.